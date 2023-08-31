北韓發射2枚彈道飛彈＝宣稱戰術核部隊的「訓練」

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【首爾時事】北韓的朝鮮人民軍總參謀部於30日宣布，進行發射兩枚戰術彈道飛彈的訓練演習，準備對韓國進行戰術核攻擊。朝鮮中央通信社妤31日報導此事。日本和韓國兩政府則於30日深夜，探測到北韓向日本海發射的兩枚短程彈道飛彈。

北韓總參謀部譴責美國空軍30日向朝鮮半島部署B1B戰略轟炸機，並與韓國空軍進行聯合訓練。聲明中稱：「將向那些以軍事威脅挑戰，我們一再警告的敵人，發出了明確信號」。

B1B是作為31日結束的美韓聯合軍事演習「乙支自由之盾」的一環而部署的。北韓總參謀部反對這次聯合演習，稱其為「冒險的侵略戰爭演習」。

北韓總參謀部稱，此次演習是在假設韓國主要指揮中心和作戰機場將被化為「焦土」的情況下進行的。戰術核作戰部隊從平壤順安市的平壤國際機場，向海中發射一枚飛彈。它在目標島嶼上方400公尺處引爆，稱「準確地執行了核攻擊任務」。

根據日本防衛省稱，北韓30日晚上11點38分至11點46分（日本時間）發射了2枚短程彈道飛彈。據信位於日本專屬經濟區（EEZ）之外。最高高度約為50公里。他們分別飛行了約350公里和400公里。日本政府則通過外交渠道向北韓提出強烈抗議。



北韓在30日於平壤國際機場發射彈道飛彈（朝鮮通信・時事）

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