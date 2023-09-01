日本農水大臣一度失言稱「汚染水」＝隨後道歉並撤回、否認辭職

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農林水產大臣野村哲郎於31日一度失言表示，東京電力公司福島第一核電廠的處理水是「污染水」。隨後，野村在接到岸田文雄首相的指示下道歉並撤回發言。但野村否認辭職。

野村在農林水產省告訴記者稱，「我說錯話了。對於給相關人員帶來的不適，我深表歉意」。對於自己的大臣之職是否辭去，他強調，「我經過反省，更有了新的責任感，將盡一切努力落實，做出更貼近漁業事業者的措施」。

「污染水」是中國政府經常對其使用的一個表述，用以反對向海洋排放處理水，這一說法與日本政府的觀點不同。對此，野村哲郎解釋說：「為什麼會出現這樣說法，我自己的腦海中也不清楚」。

野村哲郎在31日，於首相官邸與相關大臣就漁業支援措施進行討論。會後，他在向記者團解釋討論內容時表示，「我們就污染水的後續評估等交換了訊息」。對此，岸田首相隨後也對記者稱：「這著實令人遺憾。我已指示徹底道歉並撤回發言」。



農林水產大臣野村哲郎在與岸田首相會面後離開首相官邸＝31日下午、東京・永田町

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