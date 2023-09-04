俄羅斯遠東舉辦首次「對日戰勝紀念日」＝前總統梅德韋傑夫參加

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俄羅斯遠東地區，在3日慶祝二戰末期對日參戰的前蘇聯勝利日。薩哈林州（樺太）首府南薩哈林斯克（豐原）舉行遊行和獻花活動，前總統梅德韋傑夫（安全保障會議副議長）等參加。該行動被認為是俄羅斯牽制日本一直抗議北方領土被「非法佔領」的活動。

根據塔斯通信報導，梅德韋傑夫表示：「日本應該吸取歷史教訓，充分認識第二次世界大戰的後果，並努力防止第三次世界大戰」。

普丁政府傳統上在9月初會慶祝「二戰結束紀念日」，但從今年起改為「戰勝軍國主義日本與二戰結束紀念日」。這是該慶祝活動首次以新名稱舉行。提出這一改變的議會團體，因俄羅斯入侵烏克蘭而對其實施制裁，決定將日本描述為對俄「不友好國家」。

紀念日前夕，薩哈林州政府指出，決定戰爭結束的戰鬥，發生在薩哈林島和千島群島（北部領土和千島群島），有超過2000名蘇聯士兵死亡。他們將自己視為「解放者」，並為自己的有效統治正當化辯護。

在烏克蘭入侵期間，政府高級官員多次訪問北部地區。米舒斯京總理於2021年訪問擇捉島，副總理兼遠東聯邦區總統全權代表的特魯特涅夫，也將於今年7月訪問擇捉島。另一方面，入侵開始後，俄羅斯也暫停與日本的和平條約和「免簽證交流」活動。



3日，前總統梅德韋傑夫（安全保障會議副議長）在俄羅斯遠東薩哈林州（樺太）南薩哈林斯克（豐原）參加「對日戰勝紀念日」儀式（路透時事）

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