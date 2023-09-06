悠仁親王滿17歲＝對於生物學好奇、享受學校活動

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秋篠宮親王夫婦的長子悠仁親王，6日迎來了17歲生日。目前就讀筑波大學附屬高中（東京都文京區）二年級，積極參與學習、社團活動、學校活動，過著充實的日子。7月底，他與秋篠宮親王一起訪問鹿兒島縣，參加全國高中文化節，這是悠仁親王首次正式訪問該地區。

根據宮內廳人士稱，悠仁親王於6月訪問筑波大學參加學校活動。視察了自己非常感興趣的生物研究實驗室，觀察了與農產品相關的昆蟲的研究，同時也觀察昆蟲本身。8月，暑假期間，悠仁親王親自參觀國立農業食品研究機構（茨城縣筑波市）。

這是悠仁親王繼國中一年級秋天，一同與母親紀子妃拜訪，並參觀了種植國內外水稻品種的田地之後，二度訪問該組織。根據報導，悠仁親王問道：「為什麼每年都需要種植它呢？」

去年9月，悠仁親王還是高中一年級的學生時，在學園祭上參加班級策劃的節目，10月時悠仁親王參加了班級間的排球比賽。有時悠仁親王的發球會連續得分。親王在自己參加的羽毛球社的休息時間自己親家練習，也為新學員提供建議。

此外，悠仁親王還繼續調查蜻蜓的棲息地，並在皇宮住所種植蔬菜和水稻。

明年9月他將年滿18歲，並將於2025年3月畢業後迎接成人儀式。



秋筱宮親王夫婦的長子悠仁親王在17歲生日前訪問國立農業食品研究機構＝8月2日、茨城縣筑波市（宮内廳提供）