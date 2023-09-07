岸田文雄稱與李強「說明日本立場」＝處理水問題

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【雅加達時事】岸田首相在6日，於正在訪問的印尼首都雅加達，與中國國務院總理李強進行了站立式簡短交談。岸田解釋了日本將東京電力福島第一核電廠處理水排入海洋的「日方基本立場」。隨後岸田接受記者採訪，但沒有透露任何具體細節，包括李強說了什麼。

中國先前反對排放處理水，並對日本水產品實施全面禁運。日本政府相關人士解釋說：「（岸田首相）呼籲立即廢除以科學方式因應」。

這次站立式對話是岸田文雄在日本、中國、韓國和東南亞國家協會（東協）峰會之前舉行的。這是自8月處理水排放以來，兩國首相首次接觸。岸田先生還向李強指出建立「建設性且穩定的日中關係」的重要性。

岸田先生被記者團問到「您是否呼籲立即解除禁運？」時，岸田重申，「我已經表明了日本的立場」。對於李強說了什麼，岸田回應說：「這是外交交流，相關內容我必須克制」。

岸田強調，「我希望利用國際會議和雙邊元首會談的機會，仔細解釋日本的透明性」。



首相岸田文雄（左）與中國總理李強（AFP時事）

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