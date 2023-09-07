日英兩國就經濟安保上強化合作＝在重要礦物上建構供應鏈

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【倫敦時事】日本和英國於6日，在倫敦舉行促進貿易投資的部長級對話。由於日方擔心與中國關係持續惡化，日本和英國同意繼續在經濟安全方面保持密切夥伴關係。兩國並發表聯合聲明，承諾加強廣泛領域的合作，包括加強半導體和其他產品所用重要礦產，以及可再生能源上的供應鏈。

出席活動的日本經濟產業大臣西村康稔，在活動結束後舉行的記者會上表示，英方完全支持日本基於科學證據，就東京電力福島第一核電廠排放處理水上採取的應對措施。

這次部長級對話，是在五月七大工業國集團廣島峰會期間，日本和英國就經濟、安全和技術合作編寫的聯合文件《廣島協議》的基礎上舉行。經濟產業大臣西村康稔和英國國際貿易大臣約翰・巴德諾克一同出席，並決定未來會議將繼續舉行。

聲明中指出，生產重要礦產的資源豐富國家數量有限，需要減少對特定國家（包括中國和其他國家）的過度依賴。聲明並強調應對經濟脅迫，需要通過國際框架解決的重要性。



出席日英部長級對話的經濟產業大臣西村康稔（右前）等人＝6日、倫敦（代表攝影・時事）

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