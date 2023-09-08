眾議員秋本真利遭逮捕＝疑似在海上風力事業相關收賄6000萬日圓

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有關涉嫌收受風力發電公司「日本風力開發」公司前社長約6000萬日圓賄賂一事，東京地方檢察署特搜部，在7日以收受賄賂嫌疑，逮捕嫌犯・眾議院議員秋本真利（48歲，前自民黨現無黨籍）。這是時隔約3年來首次再有現任國會議員被逮補，上一次是2020年6月的前法務大臣河井克行夫婦。

有關該發展項目在政治界的「旗手」，與打算進入該項目的公司之間，兩邊發生不透明的資金交換，最終導致這起腐敗醜聞。特別搜查部正在努力揭露兩方共謀的真相。

特別搜查部尚未透露相關事情進展，但據相關人士透露，秋本否認這些指控。該公司的前社長塚脇正幸（64歲）在聽取調查口供時，承認這是對秋元的賄賂，他稱：「我很感謝他對於日本風電開發項目的支持，想說給予回禮」。預計特別搜查部將因涉嫌賄賂，對這位目前須待在家中的前社長進行調查。

逮捕嫌疑是2019年2月至2022年2月期間，嫌犯因收到前社長塚脇正幸多次要求，在國會提出對其公司有利的質詢而遭到逮捕，其中在2019年3月至今年6月左右，涉嫌收受共計約6000萬日圓賄賂。



前往東京拘留所得眾議員，搭載嫌犯秋本真利的車輛＝7日下午、東京都葛飾區

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