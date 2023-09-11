岸田首相13日將啟動内閣改組＝制定「嚴厲經濟措施」

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【新德里時事】日本首相岸田文雄（自民黨總裁）10日，於印度新德里舉行的國內外記者會上宣布，有意於13日進行內閣改組與黨內人士調整。岸田還表示，打算在新內閣上路後迅速採取「以必要預算為支柱之嚴厲經濟措施」。他將於11日上午返回日本後，認真開始與執政黨高層會面，進行人選討論。

首相在記者會上說名稱，「回國後，我們將與有關各方進行協調，考慮最快於13日進行內閣改組與黨內人事調整」。對於人事變動的規模，岸田稱，「希望在11日和12日進行全面調整。現在時間點不會對具體細節發表評論」。

關於經濟措施，岸田解釋說，「希望制定全面的經濟措施，保護人民的生活免受物價上漲的影響，並加強工資增長和投資擴張的流動」。他強調「這必須盡快完成，希望新內閣一上路後就立即啟動。我會決心帶領前進」。

有關未來的政治日程，包括制定2023財政年度補充預算及召開臨時國會會議，岸田只表示，「我想考慮在新內閣下制定經濟措施，並儘可能趕快實施」。



出席國内外記者會的首相岸田文雄＝10日、新德里（路透時事）

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