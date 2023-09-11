紀子妃滿57歲＝頻繁出席皇室面對面交流活動

Newsfrom Japan

秋篠宮家紀子妃，於11日迎來57歲生日。此前，她以書面回應了宮內廳記者會的提問。在新型冠狀病毒大流行結束後，過去一年她的當地訪問等公共活動皆有所增加。「我多年來第一次有機會與親王一起參加各種面對面的活動，並結識許多人」她回憶道。

5月時，紀子妃與秋篠宮親王一齊出席英國國王的加冕儀式，7月時參觀了受2018年北海道地震影響的厚真町。在與中小學生一同出席的植樹活動中，紀子妃祈禱孩子們健康成長。紀子妃表達自己的願望，並稱：「我想為這些創造未來的兒童們著想，並致力於這些帶來希望的活動」。

至於他的次女佳子內親王沒有搬到皇宮，而是留在分室，紀子妃稱：「她時不時地會來這裡和我們聊天、吃飯」。有關其婚姻，紀子妃稱：「如果出現這樣的話題，我會聆聽佳子的感受和想法，並向她轉達我們的想法和看法」。

因為材料價格飆升，翻修宮殿的成本高於計劃，紀子妃稱「非常擔心」，並補充道「我認為每個參與人士，都做出他們可以最考慮的選擇」。

對於長子悠仁親王，紀子妃則希望「他在積累各種經驗的同時，珍惜自己的興趣和好奇心」。



57歲生日前、出席紀念照拍攝的秋篠宮紀子妃＝8月18日、東京都港區的宮邸（宮内廳提供）



閱讀視障圖畫書的秋篠宮紀子妃＝8月18日、東京都港區宮邸（宮内廳提供）



邊觸摸帶有視障標記的布質圖畫書、一邊聊天的秋篠宮夫婦＝8月18日、東京都港區宮邸（宮内廳提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]