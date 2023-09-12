IAEA幹事長說明稱日本處理水排放「符合安全基準」

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【柏林時事】國際原子能總署（IAEA）幹事長格羅西，11日解釋東電福島第一核電廠向海洋釋放的含「氚」處理水的監測情況，表示迄今為止日本排放是達到安全標準的。這是在維也納舉行的例行會議上開幕時，格羅西所做出的聲明。會議預計為期5天，討論內容也不會公開。

格羅西強調，國際原子能總署專家正在獨立核實福島核電站的排放活動，並「確認國際安全標準下繼續適用」。他並稱將努力傳播適當的訊息，並在必要時回應，並與當地相關業者進行意見交換。

國際原子能總署於8日宣布，從現場3公里範圍內的海域和海岸多個地點採樣的海水中的「氚」濃度中，證實「與東京電力公司和環境省公佈的數值一致（低於標準值）」。

中國反對處理水排放，提出與國際原子能總署立場相反之論點。對此，國際社會則擔心被稱為「核衛士」的國際原子能總署的權威將受到損害。因此對處理水排放的理解程序，也不斷持續擴大中。



幹事長格羅西出席11日在維也納舉行的國際原子能總署（IAEA）理事會例行會議。（AFP時事）

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