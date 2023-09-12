岸田首相13日正式改組內閣＝小淵優子將被重用、河野太郎等續任

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日本首相岸田文雄（自民黨總裁），於13日開始進行內閣改組及黨內幹部人事的新安排，目前朝著任命組織運動本部長小淵優子擔任要職，另外將過去的親信、官房副長官木原誠二換掉等程序。相關人士於11日對此證實。其中包括數位廳大臣河野太郎和經濟安全保障大臣高市早苗等，將繼續擔任原職務。

首相岸田文雄11日上午結束亞洲之行回國。返回首相官邸後，會見政調會長萩生田光一。下午前往黨本部拜訪，與副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充、選舉對策委員會長森山裕、小淵優子等進行協議。隨後岸田還再次拜會萩生田光一。

首相為了安定政權，打算讓一直支持他的麻生太郎留任。此外，茂木敏充將繼續擔任原職務，萩生田光一和森山欲也將擔任重要職務、其最終安排正在進行中。黨內幹部表示，「小淵優子也將被任命為重要職務」。首相正在以萩生田繼續擔任原職、森山擔任總務會長、小淵優子擔任選舉對策委員會長的計劃為中心進行最終調整。

小淵優子過去因政治資金問題，於2014年辭去經濟產業大臣職務，自此遠離中央政府。隨著內閣的支持率持續下降，不少人希望內閣能夠通過任命女性擔任重要職位來「重塑形象」。

當初曾有週刊報導木原誠二在家族間的負面消息，自民黨內也出現不少取代他的傳言。



進入自民黨本部的首相岸田文雄＝11日下午、東京・永田町



進入首相官邸的數位大臣河野太郎＝8月29日、東京・永田町



與岸田文雄首相一同前往午餐會的經濟安全保障擔當大臣高市早苗（中央）＝8月28日、首相官邸



於自民黨沖繩振興調查會上致詞的會長小淵優子＝8月23日、東京・永田町的黨本部

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