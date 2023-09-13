日本外務大臣將啟用上川陽子＝松野官房長官、西村經產大臣續任―内閣改組

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日本首相岸田文雄（自民黨總裁）將於13日進行的內閣改組，其黨內幹部人事變動的詳細內容已經確定。政府任命前法務大臣上川陽子（70歲）為外務大臣，並任命5名女性內閣成員，創下歷史新高，以此推動創新意識。與此同時，內閣官房長官松野博一（60歲）、經濟產業大臣西村康稔（60歲）等多位重要內閣成員將繼續留任，打造強調政府穩定性的陣容。

黨內幹部方面，留任的有副總裁麻生太郎（82歲）、幹事長茂木敏充（67歲）、政​​策調查會長萩生田光一（60歲），以維持黨的結構。組織運動本部長小淵優子（49歲）將被任命為選對委員長，選對委員長的森山裕（78歲）將擔任總務會長。國對委員長高木毅（67歲）也將留任。

考慮到各派系的意願後，將有11人首次入閣。鈴木淳司（65）擔任總務大臣、小泉龍司（70）擔任法務大臣、盛山正仁（69）擔任文部科學大臣、武見敬三（71）擔任厚生勞動大臣、宮下一郎（65歲）擔任農林水產大臣、伊藤信太郎（70歲）擔任環境大臣、木原稔（54歲）擔任防衛大臣、土屋品子（71歲）擔任復興大臣、松村祥史（59歲）就任國家公安委員長、地方振興擔當大臣為自見英子（47歲）、加藤鮎子（44歲）就任兒童政策擔當大臣。

財務大臣鈴木俊一（70歲）、數位化大臣河野太郎（60歲）和經濟安全保障大臣高市早苗（62歲）將繼續擔任職務。河野太郎預計還將負責首相的「令和版數位行政和金融改革」。政府將接受公明黨的要求，允許國土交通大臣齋藤鐵夫（71歲）留任。前總務大臣新藤義孝（65歲）將被任命為經濟振興擔當大臣。

首相輔佐官村井英樹（43歲）和參議院議員森屋宏（66歲）將被任命為內閣副官房長官。黨職方面，代理幹事長梶山弘志（67歲）仍留任。前總務大臣金子恭之（62歲）將被任命為組織運動本部長，前數位大臣平井卓也（65歲）將被任命為廣報本部長。



上川陽子



官房長官 松野博一



經濟產業大臣 西村康稔

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