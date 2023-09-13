多家企業持續終止與傑尼斯廣告合作＝考量人權―麥當勞、花王等

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為了應對傑尼斯事務所已故創始人強尼・喜多川所引發的一系列性侵醜聞，各大公司愈來愈多避免在廣告中使用傑尼斯事務所旗下的藝人。日本麥當勞（東京）12日即宣布不再續簽合約，並表示「不會容忍任何侵犯人權的行為」。花王公司當天也宣布將「盡快停止廣告」。 第一三共醫療保健和伊藤火腿也宣布不再續簽廣告合約。

日本麥當勞先前啟用木村拓哉代言。同樣播放木村廣告的日產汽車公司，在11日發表聲明稱，暫時不再在廣告中使用該公司藝人。

最初，許多企業採取觀望態度，稱將「觀察該事務所的應對」（各大食品公司），但該機構7日召開記者會，首次承認性侵行為，並道歉後，情況發生徹底改變。記者會當天，東京海上日動火災保險公司就宣布，正在考慮取消與該事務所的合約。此前曾以偶像團體「嵐」為代言主角的日本航空也宣布，不會在新廣告中使用其藝人。

8日，朝日集團控股也決定不再開展以該事務所藝人的新廣告代言。麒麟控股和三得利控股也宣布，在該事務所採取適當行動之前，不會簽訂任何新合約，包括續簽合約在內。

另一方面，摩斯食品服務將從13日起按原計劃播出旗下人員的廣告，並表示：「我們將在確認情況的同時進行應對，包括向受害者提供救濟。」不二家表示，目前的合約將繼續，並將「密切關注該機構的續約趨勢」。

◇各公司對傑尼斯廣告的反應

公司名 對 應 主要代言藝人

日本麥當勞 現行合約到期後不續約 木村拓哉

花王 在可及之處盡快停止廣告及促銷 中島健人等人

第一三共保健 將不更新合約 松本潤

伊藤火腿 預計不更新合約 二宮和也

朝日集團HD 廣告依序播完後將不續約 岡田准一等人

三得利HD 防止再犯等說明未清楚前不更新合約 松村北斗

麒麟HD 企業發揮有效統治前不再簽合約 目黒蓮

日產汽車 廣告將不會有新的藝人代言 木村拓哉

日本航空 在適合的應對未出爐前不會啟用代言 現在未有代言

東京海上 合約不更新、考慮到期前提前解除 相葉雅紀

摩斯食品服務 依據現有合約起用代言 Raul等人

不二家 目前沒有更動現有合約的規劃 Snow Man

（注）HD為控股公司。



出席記者會的傑尼斯事務所的藤島茱莉景子（右）與東山紀之＝7日、東京都千代田區（EPA時事）

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