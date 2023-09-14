傑尼斯宣佈往後一年不對藝人抽成＝設置救濟委員會跟補償窗口

Newsfrom Japan

傑尼斯事務所在13日，公佈針對已故創始人強尼・喜多川性侵問題的受害者之賠償計劃、以及未來的應對措施。除了成立由律師組成的「受害者救濟委員會」，並設立賠償接待窗口外，該事務所還表明，今後一年將向其演員不抽成，支付所有節目演出費用，公司不會因任何原因而獲得報酬利益。

該補償計劃是根據「外部專家結成的防止再次發生特別小組」於上個月所編制的建議中而制定。由3名前法官的律師所組成的救濟委員會，在考慮受害者報告後，認為將獨立於該事務所的內容並確定賠償金額才行。除了現在的藝人之外，以前所屬藝人也將成為目標。

事務所還宣布一些防止再次發生的措施，包括實施和加強培訓。該事務所計劃在9月底之前，宣布防止類似事件再次發生的具體措施，當中包括制定人權政策。

該事務所評論道：「恢復信任將是一條漫長的道路。我們將齊心協力，重新開始」。



傑尼斯事務所＝東京都港區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]