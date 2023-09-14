第二次岸田改組內閣上路＝首相表明下個月制定有力經濟對策

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岸田第二次改組內閣，13日在皇居舉行認證儀式後正式就職。日本首相岸田文雄（自民黨總裁）在首相官邸召開記者會並宣布：「我們將採取大膽的經濟措施來支持國民生活」。宣布打算在本月底之前向內閣提交相關措施框架，並在下個月內制定。有關制定2023財政年度補充預算以支持財政資源一事，岸田表示，「我們將根據措施的細節，在適當的時候發出指示」。

在回答有關解散眾議院的問題時，岸田表示，「我們將優先考慮制定經濟措施，並儘快實施這些措施」。針對於自民黨內部提出的與國民民主黨聯合執政的想法，他表示：「首先，我們將集中精力就自民黨公明黨聯合執政拿出成果」。

首相談到經濟及安全保障環境的快速變化，並強調：「我們將變化轉為機遇。這個內閣是一個讓變化成為力量的內閣」。岸田還表示打算繼續將基本工資提高，「預計比通貨膨脹率高幾個百分點」。

改組後的內閣，19名部長中任命5名女性，跟過去最多人數相同。首次入閣的有11人。他將營造一種新氣象，並致力於重新打造政府。



首次閣議結束後、進行記念照拍攝的首相岸田文雄（前列中央）與閣僚們＝13日下午、首相官邸



以笑容走向記念照拍攝現場的首相岸田文雄（中央）＝13日下午、首相官邸



合影留念後的第二次岸田改組內閣的女大臣們。圖為經濟安全擔當大臣高市早苗（前）、外相上川陽子（中右）、復興大臣土屋信子（同左）、地方振興擔當大臣吉見英子（第三排右）、兒童政策擔當大臣加藤鮎子（同中）＝13日下午、首相官邸

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