自行車安全帽配帶率13.5％＝實施配戴義務後上昇、地域有落差

Newsfrom Japan

根據警察廳14日的調查顯示，日本全國騎自行車者的安全帽佩戴率平均為13.5%。雖然與4月份強制實施前，對13個都道府縣調查的4.0%相比有所上升，但不同地區的佩戴率存在較大差異。該機構將於21日至30日，開展全國秋季交通安全宣傳活動，確保群眾佩戴安全帽。

該調查於7月份，在每個都道府縣的4個地點進行。他們從早上7點30分到8點30分，在有自行車停放處的車站周圍進行活動調查，從下午3點到4點在商店街和其他區域周圍調查。

若按都道府縣來看，愛媛縣的配戴率最高，為59.9%。愛媛縣據稱是提倡佩戴安全帽的先進縣，並於2013年實施了相關法令。其次是大分縣（46.3%）和群馬縣（43.8%）等。

新潟縣的比率目前最低，為2.4%。其次是青森縣（2.5%）和秋田縣（3.5%），這表明下雪和地形顛簸，以及人們是否經常使用自行車等因素也影響調查結果。



配戴安全帽出勤的警視廳成城警署警員＝3月22日、東京都世田谷區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]