傑尼斯前社長性侵案＝櫻井翔代言擬改個人合約、持續有企業取消代言

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根據14日消息得知，Aflac生命保險公司，正在考慮取消與傑尼斯事務所的廣告合約，並考慮與出演癌症保險電視廣告的櫻井翔改簽訂個人合約。為應對該事務所已故創始人強尼喜多川所引發的性侵犯醜聞，各大企業正在繼續改訂其廣告合約。

儘管Aflac認為，事務所宣布的預防復發和幫助受害者的措施仍不夠充分，但也已確定事務所所屬的藝人個人沒有過錯。櫻井主演的電視廣告，在本月7日由事務所召開記者會道歉後，已經被停播。

起用井之原快彥當代言的森永乳業，已決定逐步取消其網站和商店的廣告。除非確認該機構做出適當的改革，否則不會續簽合約。

森永製菓公司也在14日宣布，「除非能夠確認迅速實施幫助受害者，並防止再次發生的具體措施，否則我們不會在合約到期後與事務所續簽合約」。森永製菓公司旗下起用許多傑尼斯藝人作為其許多產品代言，包括櫻井翔的果凍飲料「injelly」，以及受歡迎的團體「關八」所代言的冰淇淋「Choco Monaka Jumbo」。

起用岡田准一代言的東急Livable和愛和誼日生同和財產保險，也計劃事務所在採取適當措施，為受害者提供救濟之前不再與其續簽合約。

13年來一直使用二宮和也作為廣告海報的JCB宣布，將不再使用二宮和也作為新廣告。可果美公司在所有蔬果飲料廣告中使用「Travis Japan」代言，但也已決定不再續簽合約。



Aflac生命保險的標誌（EPA時事）

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