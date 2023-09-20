岸田首相將於25日就重點項目經濟對策討論＝自民黨預估達「20兆日圓」

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岸田首相計劃於下週25日，向相關內閣成員展示預計於10月擬定的經濟措施優先事項。對此情況，政府和執政黨將開始全面考慮具體對策。政府計劃編制2023財政年度補充預算，用以支持財政資源，因此重點將放在編制金額規模上。支出壓力日益增大廈，自民黨內部推算將達到「數十兆日圓規模」。

岸田首相在19日的自民黨董事會議上表示：「將製定大膽的經濟措施，以保護國民的生命。下週，我們將發佈支柱型的指示」，並宣布從下週開始加快制定流程。從內容上看，該政策指明▽提高薪資▽促進投資▽消除供需缺口，等因應物價上漲後「穩定供需」的方向性。

在隨後的記者會上，自民黨參議院幹事長世耕弘成談到措施的規模時稱，「不是國內生產總值（GDP）的3%左右嗎？15兆日圓，最好是20兆日圓左右是有必要的。

作為應對物價上漲的首要措施，政府決定繼續採取措施減輕汽油、電力和天然氣費用負擔。新措施將重點放在2024年1月以後的時程。預計政府也將考慮支持中小企業薪資成長、GX（綠色轉型）脫碳的措施，以及支持半導體領域投資的措施。

另一方面，即使在13日內閣改組之後，根據媒體的民調顯示，內閣的支持率幾乎沒有變化。執政黨內部對眾議院解散和大選的焦躁情緒日益強烈，一位前內閣大臣稱「經濟措施的規模和內容必須超出預期才行」。

在過去疫情期間，作為向個人發放救濟金等資金來源，數十兆日圓的補充預算已成為常態。但現在經濟活動不斷增加，出現供不應求的情況，經濟主管機關強烈呼籲「大規模措施只會加劇物價上漲」（高階幹部）。慶應義塾大學總體經濟學教授小林慶一郎也表達擔憂稱「如果這些措施導致需求過熱，則存在通脹加速的風險。假若工資跟不上，生活水準可能會惡化」。

在記者會上，公明黨代表山口那津男避免評論經濟政策的規模，只稱「我們需要拿出有效的應對措施」。



進入首相官邸的首相岸田文雄＝19日、東京・永田町



出席記者會見的自民黨參議院幹事長世耕弘成（右）＝19日下午、國會内

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