吉卜力工作室成為日本電視台子公司＝社長鈴木敏夫稱「持續埋首創作」
Newsfrom Japan財經
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日本電視台於21日宣布，將製作宮崎駿導演動畫電影的「吉卜力工作室」（東京都小金井市）納入為其子公司。該決議於同日召開的董事會會議上獲得通過。日本電視台將收購吉卜力股票，成為擁有42.3%投票權的第一大股東，並將簽訂提供管理支援的合約。合約預計於10月6日簽署。
吉卜力社長鈴木敏夫，在記者會上提到宮崎導演已經82歲了，而他本人也已經75歲了，他說：「吉卜力的存在比我們想像的要大。我擔心接下來會發生什麼事」。該協議是在就繼承問題，諮詢了密切參與播放吉卜力作品的日本電視台之後達成的。鈴木稱「由日本電視台接手管理部分，我則埋首專注於創作作品。有點像遷就我們的需求，將公司交出去了」。
成為子公司後，宮崎駿擔任名譽董事長，鈴木敏夫擔任代表董事長議長。日本電視台將派遣社長和其他高階主管赴任，但表示將盡可能最大限度尊重吉卜力的自主權。日本電視台會長杉山美邦表示：「我們希望比現在更順利地支持動畫製作」。
吉卜力將繼續專注於製作動畫電影，並經營吉卜力美術館（東京三鷹市）和吉卜力主題公園（愛知縣長久手市）。
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