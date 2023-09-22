吉卜力工作室成為日本電視台子公司＝社長鈴木敏夫稱「持續埋首創作」

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日本電視台於21日宣布，將製作宮崎駿導演動畫電影的「吉卜力工作室」（東京都小金井市）納入為其子公司。該決議於同日召開的董事會會議上獲得通過。日本電視台將收購吉卜力股票，成為擁有42.3%投票權的第一大股東，並將簽訂提供管理支援的合約。合約預計於10月6日簽署。

吉卜力社長鈴木敏夫，在記者會上提到宮崎導演已經82歲了，而他本人也已經75歲了，他說：「吉卜力的存在比我們想像的要大。我擔心接下來會發生什麼事」。該協議是在就繼承問題，諮詢了密切參與播放吉卜力作品的日本電視台之後達成的。鈴木稱「由日本電視台接手管理部分，我則埋首專注於創作作品。有點像遷就我們的需求，將公司交出去了」。

成為子公司後，宮崎駿擔任名譽董事長，鈴木敏夫擔任代表董事長議長。日本電視台將派遣社長和其他高階主管赴任，但表示將盡可能最大限度尊重吉卜力的自主權。日本電視台會長杉山美邦表示：「我們希望比現在更順利地支持動畫製作」。

吉卜力將繼續專注於製作動畫電影，並經營吉卜力美術館（東京三鷹市）和吉卜力主題公園（愛知縣長久手市）。



日本電視台會長杉山美邦（右）在記者會上與決定成為子公司的吉卜力工作室社長鈴木敏夫握手＝21日下午、東京都小金井市



吉卜力工作室社長鈴木敏夫就成為日本電視台子公司一事召開記者會＝21日下午、東京都小金井市



日本電視台會長杉山美邦就吉卜力工作室成為子公司召開記者會＝21日下午、東京都小金井市

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