新型iPhone15正式開始販售＝日圓貶值下價格提高

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蘋果新款智慧型手機「iPhone15」於22日起在日本發售。由於日圓走貶，整體價格有所上漲，但充電頭從蘋果自家的標準改為USB TypeC，這也是其他公司都可通用規格，另外其相機功能也得到改善。

新款共有4種新型號，包括標準型號「15」、高級版「15Pro」和最高級的「15 Pro Max」。標準型號的直銷價格從12萬4800日圓起，比去年9月發表的「14」貴了5000日圓。

從22日上午開始，就約有30人在東京澀谷的一家蘋果專賣店排隊購買新機種。一位購買最高級版機型的26歲男性上班族笑著說「我一拿起設備，就覺得它很輕。我想使用最新的相機功能」。

為了應對手機設備價格上漲，包括NTT Docomo在內的4大行動電話公司，希望透過提供舊機換新機計劃來鼓勵購買新機，允許用戶以較低的價格購買外，並附加一定期限退換貨等條件，或防止客戶跳槽至另一間電信業者。



顧客進入商店購買蘋果新款 iPhone 15系列智慧型手機＝22日上午、東京都澀谷區



一名男子手持蘋果新款智慧型手機「iPhone 15」＝22日上午、東京都澀谷區

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