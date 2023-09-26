日中就處理水爭議再交鋒＝「汚染水」「沒基於科學」―IAEA總會開幕議論

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【維也納時事】國際原子能總署（IAEA）年度大會，25日在維也納總部開幕。會議期間為5天，截止29日為止。在首日的一般性討論演講中，日本和中國就東京電力福島第一核電廠含「氚」處理水排入海洋的指控上發生言語衝突、迸出火花。177個成員國將齊聚一堂，討論伊朗核、北韓核問題等議題。

會中，中國代表將處理水稱為「核污染水」，並重申反對排放。該代表批評日本缺乏資訊提供，稱「放射性物質積累，對海洋的影響存在很大的不確定性」。

對此，日本科學技術大臣高市早苗上台反駁說，「中國給出的解釋沒有科學依據。」他指出，此次發布是按照國際標準「安全運行」的，並承諾日本將繼續提供高度透明的資訊。

先前時，國際原子能總署總幹事格羅西就解釋說，該機構正在獨立監測和評估已經開始的處理水的排放。格羅西表示「幾十年來，我們將繼續努力，直到排放到最後一滴，都會確保不發生任何損害」。國際原子能總署在7月發布報告，結論稱該釋放計畫「符合國際安全標準」。



科學技術擔當大臣高市早苗在國際原子能總署（IAEA）年會上發表致詞＝25日、維也納



國際原子能總署（IAEA）年度大會25日在維也納開幕。

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