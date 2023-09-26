岸田文雄發表「經濟對策五本柱」＝預計下個月策劃、編列補正預算

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日本首相岸田文雄，25日宣布計劃在10月之前完成的新經濟計劃的「五大支柱」。岸田將解決給人們生活帶來壓力的高物價問題的措施、促進企業工資增長、和資本投資作為首要任務，並強調他將「動員一切方法幫助日本經濟進入新階段」。日本政府明確振興經濟的立場，希望經濟仍在從疫情大流行後持續復甦。

岸田總理在首相官邸接受記者團採訪時，談到「五個經濟支柱」措施稱其為（1）保護國民生活免受物價上漲的影響（2）可持續的工資增長和收入改善以及地區增長（3）促進國內投資，帶來成長潛力(4)克服人口下降和利用變革的社會改革；(5)國民的安心和安全，包括建立國土強韌化等政策。

有關這五項經濟措施的目的，首相解釋這些措施是「經濟增長帶來的稅收收入的適當返還」和「從過去30年停滯不前的成本削減經濟轉換成經濟增長」。他強調會重視、並提出不輸給物價上漲的「結構性工資增長」與「對人投資」，並表示打算致力於稅收優惠及補助金。政府也宣布計劃在一週內就正式決定消除「年收障礙」提出對策，確保能減輕社會保障負擔。

在宣布消息前，岸田在首相官邸先會見自民黨和公明黨政調會長，要求他們考慮這些經濟措施。26日岸田將向內閣發出指示，並在下月底前製定措施後，明確表示要「立即開始編列2023財政年度補充預算」，以支持該措施的財政資源。如果預算規模持續擴大，對於內閣所提的財政健全化目的似乎會更遙遠。



接受記者採訪的首相岸田文雄＝25日下午、首相官邸



說明新的「經濟支柱對策」的首相岸田文雄＝25日下午、首相官邸

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