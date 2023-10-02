佳子內親王出席東北大學女子大學生誕生110週年儀式

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秋篠宮親王的次女佳子內親王於30日訪問仙台，並出席東北大學川內校區所舉行的「女大學生110週年紀念暨女文科大學生100週年紀念活動」儀式。

1913年，當年3名女性進入東北帝國大學（現在的東北大學），成為日本第一批女大學生。在1923年時，再有2名女性進入法文學部（同所學校）成為一年級學生。

戴著口罩的佳子內親王，對東北大學當年決定將僅限於男性的入學資格，擴大到包括女性表示一事表示歡迎，她稱「我認為這是重要的一步」。佳子內親王還談到，目前從事理工科領域的女學生仍是很少，她稱「我真誠地希望大家生活在一個都有更廣泛選擇的社會」。

隨後，大家聆聽了紀念演講，並與該校就任向小學、初中和高中生傳達科學魅力的「科學大使」女研究生進行交談。

加子公主於23日起訪問鳥取縣時確診感染新冠肺炎，在接受治療後於29日返回東京。這是她在一週內首次重返公務。



秋篠宮親王的次女佳子內親王在東北大學舉辦的「女大學生110週年紀念暨女文科大學生100週年紀念活動」上發表致詞＝30日上午、仙台市青葉區



秋篠宮次女佳子內親王與向小學、初中和高中生等傳遞科學魅力的「東北大學科學大使」女研究生進行交談＝30日下午、仙台市青葉區

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