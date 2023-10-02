82歲男演員藤龍也榮獲西班牙聖塞巴斯蒂安影展最佳男主角獎
Newsfrom Japan文化 影訊
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
【巴黎時事】在西班牙舉行的第71屆聖塞巴斯蒂安國際電影節頒獎典禮於9月30日舉行，出演近浦啓導演的長片《大缺席》（暫譯）的演員藤龍也（82歲）獲得最佳男主角獎。藤龍也在獲獎感言中表達他的感激之情，他稱「謝謝電影業」，並獲得了全場起立鼓掌。
該片講述一對父子，在關係疏遠後重逢的故事。藤龍也飾演患有失智症的父親，森山未來則是飾演兒子。其他聯合主演包括真木陽子和原日出子等，該片預計明年在日本上映。
藤龍也先生說：「（電影放映後）我目睹了意想不到的一幕。那是很長時間的起立鼓掌，確實感動我的心。觀眾給我熱烈的掌聲，許多善意的目光，還有許多美麗的微笑。他的臉上露出了激動的表情。他一一念出工作人員和搭檔的名字，並重複說「謝謝」。
這是藤龍也第三次出現在近浦執導的作品中（包含短片）。在29日頒獎典禮前的記者會上，當被問及為這個角色做準備時，他回答說：「沒什麼困難」我就像是被那個男人（扮演的角色）劫持一樣，拍攝期一眨眼就結束了，類似這樣的感覺」。
藤龍也過去出現在許多電影和電視劇中，包括1976年日法合拍的電影《愛的鬥牛》（大島渚導演），當年該片獲得國際讚譽。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]