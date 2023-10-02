82歲男演員藤龍也榮獲西班牙聖塞巴斯蒂安影展最佳男主角獎

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【巴黎時事】在西班牙舉行的第71屆聖塞巴斯蒂安國際電影節頒獎典禮於9月30日舉行，出演近浦啓導演的長片《大缺席》（暫譯）的演員藤龍也（82歲）獲得最佳男主角獎。藤龍也在獲獎感言中表達他的感激之情，他稱「謝謝電影業」，並獲得了全場起立鼓掌。

該片講述一對父子，在關係疏遠後重逢的故事。藤龍也飾演患有失智症的父親，森山未來則是飾演兒子。其他聯合主演包括真木陽子和原日出子等，該片預計明年在日本上映。

藤龍也先生說：「（電影放映後）我目睹了意想不到的一幕。那是很長時間的起立鼓掌，確實感動我的心。觀眾給我熱烈的掌聲，許多善意的目光，還有許多美麗的微笑。他的臉上露出了激動的表情。他一一念出工作人員和搭檔的名字，並重複說「謝謝」。

這是藤龍也第三次出現在近浦執導的作品中（包含短片）。在29日頒獎典禮前的記者會上，當被問及為這個角色做準備時，他回答說：「沒什麼困難」我就像是被那個男人（扮演的角色）劫持一樣，拍攝期一眨眼就結束了，類似這樣的感覺」。

藤龍也過去出現在許多電影和電視劇中，包括1976年日法合拍的電影《愛的鬥牛》（大島渚導演），當年該片獲得國際讚譽。



30日、演員藤龍也在西班牙聖塞巴斯蒂安國際影展發表最佳男主角獎得獎感言（AFP時事）



30日，演員藤龍也（左）與導演近浦啟憑藉劇情片《大缺席》（暫譯）在西班牙聖塞巴斯蒂安國際電影節上獲得最佳男主角獎（EPA時事）

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