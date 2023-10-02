胸懷希望的新年度內定儀式＝包含全日空4年來首次招聘的空服員在內

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多家公司在10月1日，就2024年預定入職的學生們舉行內定儀式。包含全日空航空公司等職業都參與其中，包括全日空4年來首次恢復招募的空服員（CA）。新人們胸懷希望，向社會新鮮人邁出第一步。

全日空航空在東京國際展示場（江東區）舉行的內定儀式中，共有約600人參加，其中包括約420名新空服員。總裁井上慎一強調，公司將確保抓住當前復甦中的航空需求，呼籲新人「通過團隊合作，實現未來的挑戰性目標。希望大家加入我們」。

獲得空服員職位的大學4年級學生料治葵（22歲）表達自己的願望時稱「我想成為一名能讓乘客開心的空服員」。

在馬自達的廣島縣總部，人力資源負責人向大約230名未來的員工發出呼籲稱「希望你們從內心深處弄清楚自己想做什麼，以及如何實現它」。

這一天，包括JR東日本和大型消費性家電零售商NOJIMA等也舉行正式內定儀式。許多公司在週休完的10月2日將正式開工。



在全日空航空的內定儀式上，多名未來員工手拿彩紙微笑應對＝1日下午、東京都江東區



馬自達的內定儀式＝1日下午、廣島縣府中町

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