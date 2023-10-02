天使隊大谷翔平拿下日本人首次全壘打王＝美聯獨佔44轟

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【安那罕時事】美國職棒大聯盟例行賽在1日正式結束，天使隊的大谷翔平（29歲）以44支全壘打，成為首位奪得全壘打王的日本球員，該成績獨占美國聯盟第一。

進入大聯盟第6年的大谷表示：「當我想到那些在大聯盟效力的偉大日本球員時，我感到非常榮幸和謙卑。我更要感謝教練團和球迷們」。

6月時大谷即在大聯盟轟出第150轟，並迎來日本和美國兩聯盟通算第20轟，並在當月打出15支全壘打。7月時他還創下了連續三場比賽全壘打和連續三打席開轟。8月23日打到第44轟後，大谷的數據就沒有改變，直到9月3日時他因右肘韌帶手術被發現受損後就持續缺席比賽，但他成績仍然保持在榜首。

在開季前，大谷就替日本隊在3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）奪冠做出貢獻。進入賽季後，他在投球和打擊方面也持續相當積極。作為打者，他創下職業生涯最好的打擊率0.340和95分打點。作為投手則是投出10勝5負戰績，自責失分率為3.14，三振次數為167次，是大聯盟史上第一位連續2年取得雙位數勝投和雙位數全壘打的球員。他還有望自2021年以來第二度獲得最有價值球員（MVP）獎，當年他擊出46支全壘打並贏下9場勝投。



天使隊的大谷（中）在對陣響尾蛇隊的比賽中打出第30支全壘打後在板凳接受慶祝＝6月30日、安那罕



天使隊的大谷在與紅人隊的一日兩戰比賽中首場比賽擊出第44轟兩分彈＝8月23日、安那罕

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