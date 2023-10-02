傑尼斯事務所正式改名＝「SMILE-UP.」再出發、將專注受害者賠償問題

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傑尼斯事務所針在2日，針對創辦人強尼喜多川（2019年過世）所引發的性侵醜聞，公佈未來的經營方針。目前的事務所將於17日更名為「SMILE-UP.」，未來將專門替受害者提供賠償，並將成立一家新公司來管理旗下的藝人。

東山紀之將擔任新公司的社長，井之原快彥將擔任副社長。新公司的名稱是透過粉絲俱樂部會員的公開徵集來決定的。

東山在記者會上稱，「過去所有帶有『Johnny’s』名字的東西，包括團體和附屬機構的名稱未來都將消失」並補充稱「我們將齊心協力，盡最大努力改變」。

另外根據透露，截至9月底統計，已有478人投訴遭到受害，325人希望要求賠償。補償計畫預計將於11月開始。

強尼喜多川的姪女、前公司總裁藤島朱莉景子則是缺席記者會。她發了一封信代替出席，並宣布「我們決定在未來關閉（目前的）傑尼斯事務所」。她並表示，除了賠償和照顧受害者之外，將不再參與任何工作。



傑尼斯事務所社長東山紀之（右二）在記者會上宣布新公司名稱為「SMILE-UP.」＝2日下午、東京都千代田區



傑尼斯事務所社長東山紀之（右）在記者會上回答問題。左邊是井之原快彥＝2日下午、東京都千代田區

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