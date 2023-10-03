傑尼斯事務所二度記者會＝贊助廣告商等將視補償與否再談合作

Newsfrom Japan

在10月2日的記者會上，因創辦人強尼喜多川性侵問題而震撼業界的傑尼斯事務所宣布更改公司名稱並成立新公司。一些宣布正在重新考慮在廣告中起用代言的公司表示，「我們需要看看該公司是否會實施防止再次發生以及補償的措施」（大間食品公司）。目前恢復代言的可能性仍是不大。

朝日集團控股公司評論稱「我們沒有改變我們的政策（推遲起用代言），但我們正在討論記者會後的回應」。日本麥當勞也說明稱，目前合約到期後不再續約的政策沒有改變。日產汽車公司則強調，將「會密切關注該事務所宣布的改革和防止再次發生的努力」，而明治集團則表示將「確認並考慮記者會的內容後回覆」。

另一方面，也有別間企業對記者會的內容表示讚賞，稱「公司決定更名，準備重新開始，這點很好」（食品業巨頭）。另一間大公司則是給予期待稱「希望能夠回到一個可以毫無顧忌可以起用代言的環境」。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]