JR西日本請求協議會廢除藝備線＝全國首次與地方和中央政府討論

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JR西日本於3日，要求國土交通省成立「重建協議會」，就國家和地方政府討論貫穿廣島和岡山的藝備線部分路段的未來走向，包括是否繼續或廢除。該協議會在全國率先要求建立於同日生效的修訂法所創建的新制度，以鼓勵政府由於使用低迷等問題下主動重組地方鐵路。

國土交通省將聽取包括兩縣在內的沿線地方政府的意見，必要時將成立協議會。該機制除非有正當理由，否則政府必須對協商作出回應，而未來重點將在於地方政府反應，過去地方政府因擔憂廢除重組導致爭論而拒絕重組協商等。

討論對象區間將為藝備線備中神代（岡山縣新見市）至備後莊原（廣島縣莊原市）之間的68.5公里。1990年，該路段一日平均用戶數為387人，但因人口減少，2019年急劇減少至48人。該協議會將決定是維持鐵路還是廢除鐵路並以公共汽車等取代，並將在3年內制定「重建政策」。

關於藝備線，JR西日本去年曾要求進行自願調整談判，但當地政府表示議程上唯一的議題是持續推廣其使用，讓討論陷入僵局。JR西日本似乎正在透過政府干預找尋生機，國土交通大臣齊藤鐵夫3日在記者會上，就要求設立前的記者會表示，「什麼是可持續性的當地公共交通，這應該不取決於運營商或是當地社區嗎？中央將負責任地支持任何討論」。



停在藝備線備後落合站的JR西日本車輛＝2021年12月、廣島縣莊原市

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