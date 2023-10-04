日本法務省擬修改法律＝未來寫遺言可望用電腦製作

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日本法務省已開始考慮修改《民法》，未來不排除允許在電腦上可創建必須由遺囑人手寫的「手寫遺囑」。預計該功能將減輕創建遺書的負擔，鼓勵其使用，並有助於防止親屬之間的繼承爭議。該計劃最早在本月召開專家會議，並指明本財政年度內將有系統性的檢討方向。政府相關人士已經於3日對此證實。

目前《民法》主要規定，遺囑的訂定方式包括手寫遺囑，以及由公證人製作的「公證遺囑」。為了表明手寫遺囑的內容，是基於立遺囑人的真實意圖，遺囑人必須手寫完整的文本、日期和姓名，並加蓋印章。雖然其優點是比公證遺囑方便，但由於準備工作的負擔很重，所以使用率較低。

除了目前的手寫版本之外，法務省希望允許使用電腦或智慧型手機建立文件。預計專家小組將考慮使用電子簽名驗證身份和防止篡改的機制，並討論家庭成員是否可以代表他們輸入資訊。日本政府隨後將諮詢法治審議會（法務省的諮詢機構），就修改《民法》討論。



日本法務省＝東京都千代田區

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