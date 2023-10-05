軟銀集團孫正義演講＝期許集團成為世界第一活用AI的企業

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軟銀集團（SBG）董事長兼總裁孫正義，4日在東京發表演講時表示，「我們希望成為世界上最充分利用人工智慧（AI）的集團」。他並強調在集團內提供的各種電子服務中，可積極利用自動創建文字和圖像的新一代人工智慧的想法。

孫正義指出，公司集團目前正處於人工智慧進化的門檻。他表示，公司將能夠利用其透過軟銀、LINE、雅虎和PayPay等各種服務，與客戶建立多方接觸的優勢。

有關人工智慧的未來，他表示，「10年內，能夠回答你提出的任何問題的通用人工智慧（AGI）將會實現」。他隨後呼籲，「無論我們喜歡與否，AI革命都即將到來。日本這個科技國家需要醒過來了」。

對於上個月在美國納斯達克上市的旗下英國主要半導體設計公司Arm，他對此表示，「它是集團的核心公司，我們希望它在AI時代能發揮積極作用」。Arm執行長Rene Haas也在線上參與會議，並與孫正義進行對談。



軟銀集團董事長兼總裁孫正義發表演講＝4日上午、東京都港區



軟銀集團董事長兼總裁孫正義發表演講＝4日上午、東京都港區

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