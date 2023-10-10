鈴木總務大臣擔憂「網路分段」危機感＝希望就AI規範徵求廣泛意見

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日本總務大臣鈴木淳司於9日，在聯合國「網路治理論壇」（IGF）上就七大工業國（G7）已開發國家近年力爭於年底前制定的生成型AI（人工智慧）國際規則一事發表演說。該會議作為「廣島人工智慧進程」的一部分，宣布一項融合廣泛意見的政策。藉此反映國際組織、七大工業國集團以外的新興和發展中國家、人工智慧開發公司、研究人員和民間社會的聲音。這背後肇因於威脅社會的「網路分段化」的強烈危機感。

在網路世界，由於俄羅斯和中國將加強國家控制。外界指出，俄羅斯限制使用並散佈虛假訊息，而中國則進行審查和操縱輿論。對此，日本、美國和歐洲等主張維護「自由開放的網路」藉以對抗。

鈴木淳司在9日會後對記者團指出，「網路是民主主義社會的基礎，但也存在分裂的跡象」。他在IGF論壇上表示「日本表現出對維護和發展『自由和不可分割的互聯網』的堅定承諾上，展現重要意義」。



總務大臣鈴木淳司（左）和美國Meta公司國際事務主管尼克・克萊格在聯合國互聯網治理論壇 （IGF） 上會面＝９日下午、京都市左京區

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