對中國情感「不好」日本人超過9成＝中國人近5成擔憂處理水

Newsfrom Japan

民間團體「言論NPO」等日本民間組織10日在東京和北京舉行記者會，並公佈日中聯合民調結果。回答中針對中國印象「不好」的日本人為92.2%，比前一年增加4.9個百分點，是自2005年調查開始以來的第二高的。最常見的原因是中國「侵犯尖閣諸島周圍的領海和領空」，佔57.2%。

回答對日本印象「不好」的中國人比例則基本持平，為62.9%，比上年增加0.3個百分點。回答「好」的人數為37%，增加了1.8分。

47.6%的中國受訪者表示，他們對東電福島第一核電廠處理水排入海洋感到「擔憂」。另一方面，36.7%的日本人認為處理水問題是日中關係發展的障礙，但只有5.8%的中國人有同樣的反應。

對於今年迎來45週年的《中日和平友好條約》，41.2%的日本人和59.1%的中國人回答稱條約「沒有發揮作用」。

言論NPO負責人工藤泰志在評論調查結果時指出「兩國之間的交流和兩國政府之間的對話沒有取得進展，對於對方的看法都是根據新聞報道來判斷的」。對於對中情緒的惡化，他強調「隨著交流增加，這種情況將會改善」。

該調查於8月至9月在日中兩國進行，針對18歲及以上的人群，收到約2500人的回覆。



民間團體「言論NPO」代表工藤泰志＝10日、東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]