優衣庫銷售額將達3兆日圓＝加速海外開店腳步―2024年8月

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營運休閒服飾品牌「優衣庫」的迅銷集團，12日公佈截至2024年8月的財政年度綜合業務預測（國際財務報告準則），預測銷售收入將比前期增長10.2%至3.5兆日圓，預計將首次達到3兆日圓水準。該預測將加速優衣庫海外門市的開設計畫，將門市數量增至1744家。淨利潤預計成長4.6%至3100億日圓。

在東京舉行的記者會上，董事長兼總裁柳井正強調，「我們已經看到一條成長道路」，用以實現5年後（截至2028年8月的財政年度）將銷售收入增加到5兆日圓之目標。從長遠來看，目標將來到10兆日圓。

截至2023年8月的財政年度合併財務表現中，銷售收入比上一財年增長20.2%，達到2兆7665億日圓，代表公司本業務利潤的營業利潤增長28.2%，達到3810億日圓。淨利也成長8.4%至2962億日圓，都創下歷史新高。除了海外銷售強勁外，加上日圓疲軟，利潤也增加。除中國和東南亞外，該公司還在歐美增加門市開設，截至8月底，海外門市數量翻一倍，來到1634家，而日本則為800家。

柳井先生於9月1日起從兼任子公司優衣庫總裁的職位上退休。在記者會上，他表示有意繼續以會長兼CEO的身份參與優衣庫的管理層，但同時也指出，他將「發掘20多歲和30多歲的管理層候選人」。在所有人都在關注接替他的接班人的情況下，他強調了其政策是專注於培養下一代管理者。



迅銷集團營運的「優衣庫」商店＝7月、東京都中央區



出席記者會的迅銷集團會長兼社長柳井正＝12日下午、東京都港區

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