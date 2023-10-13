G7財務部長級會議＝譴責哈瑪斯「恐怖攻擊」、持續聯手援助烏克蘭

Newsfrom Japan

【馬拉喀什（摩洛哥）時事】七大工業國集團（G7）12日下午（日本時間當晚）在摩洛哥馬拉喀什舉行財長和央行行長會議，針對伊斯蘭組織哈馬斯和以色列戰鬥，G7譴責「哈馬斯的恐怖主義行徑」。G7在聯合聲明中稱「我們堅決譴責這次襲擊，並對以色列國民表示聲援」。未來除了透過支持遭受俄羅斯攻擊的烏克蘭，進一步確認團結外，還包括考慮是否將因經濟制裁而凍結的俄羅斯資產用於烏克蘭的重建計劃。

七大工業國集團主辦國日本的財務大臣鈴木俊一，和日本央行總裁植田和男出席會議。鈴木在會後的記者會上表示，「許多與會者對哈馬斯攻擊表示嚴重關切和譴責」。對於世界經濟的動向，植田和男表示擔憂，他說：「中東局勢成為新的不確定性來源是一個棘手的問題」，同時並稱「目前，尚未看到世界經濟前景會發生任何重大變化」。

烏克蘭財政部長馬爾琴科也出席會議。七大工業國同意繼續為該國復甦提供金融和經濟支持。聲明稱，將「探索」俄羅斯凍結的資產是否可用於支持烏克蘭，並協助支付其恢復和重建之費用。



日本財務大臣鈴木俊一（中）在七大工業國集團財長和央行總裁會議後召開記者會。左邊是日本央行總裁植田和男＝12日、摩洛哥・馬拉喀什

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]