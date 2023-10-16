日本政府包機抵達杜拜＝從以色列撤退的日僑8人搭乘該機

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一架載希望離開以色列的8名日本國民的日本政府包機，於當地時間14日晚間（日本時間15日凌晨）抵達阿聯酋杜拜。這是自以色列和伊斯蘭組織哈馬斯之間發生敵對衝突以來，政府首次幫忙日本僑民撤離。

有鑑於目前以色列商業航班有限的情況，政府決定安排包機出發。這架飛機於當地時間14日晚間（日本時間當晚）從特拉維夫附近的機場起飛。抵達杜拜後，目的地由每個人來決定。

同時，韓國政府派往以色列的軍用運輸機上也載有51名日本公民。他們於當地時間14日晚（與日本時間相同）抵達首爾附近的一座軍用機場。

日本外務大臣上川陽子於15日上午，與韓國外交部長朴振通電話，對韓方的支持表示感謝。隨後，上川陽子向記者解釋稱，「我們同意就國民的出境問題與韓國進行合作」。

上川陽子也宣布，將派遣負責中東和平的政府代表上村司前往中東國家，與相關各方共同努力平息局勢。

截至14日為止，約有1000名日本僑民滯留在以色列。目前尚無有關損壞的資訊。



外務大臣上川陽子在與韓國外交部長通話後回應採訪＝15日、外務省

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