兩陛下出席國民文化祭開幕儀式＝特別專機一度出現狀況―石川

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天皇陛下和皇后兩陛下，15日從羽田機場乘專機抵達石川縣，出席在金澤市舉行的第38屆全國文化祭和第23屆全國身障藝術文化節開幕式。這是自1998年皇太子夫妻以來兩陛下首次共同訪問該縣。

天皇陛下在開幕式上表示，縣內孕育了許多傳統工藝和表演藝術，以及豐富的庭園文化，並延續至今。他並稱「希望這能擴大文化藝術活動的範圍，進而創造新的文化」。

現場還設有石川傳統表演藝術舞台，在表演結束後，兩陛下與表演者進行互動。天皇問到用左手演奏的鋼琴家黒崎菜保子（61歲）稱「你什麼時候開始練習的？」皇后則是對茶道大師奈良宗久（54歲）說：「茶真是個好東西」。

兩陛下原本在從羽田機場出發時預計搭乘另一架飛機，但由於感測器當時故障，他們轉乘預備飛機。受到此影響，飛機約晚點一個半小時​​抵達小松機場（同縣小松市），行程也發生部分更動。



天皇陛下和皇后兩陛下出席第38屆全國文化節和第23屆全國身障者藝術文化節開幕式＝15日下午、金澤市



天皇陛下和皇后兩陛下出席第38屆全國文化節和第23屆全國身障者藝術文化節開幕式時致詞＝15日下午、金澤市

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