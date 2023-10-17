傑尼斯事務所於17日更改公司名稱為「SMILE-UP.」

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培養出許多人氣男性偶像的傑尼斯事務所，於17日將公司名稱改為「SMILE-UP.」。該公司也拆除矗立了61年的「公司招牌」，以此來對創始人約強尼喜多川（2019年去世）造成的性侵害問題承擔責任。人才管理業務未來將移交給新成立的獨立公司，該公司將專注於補償受害者。等待項目結束後，原先該公司將停業。

傑尼斯在娛樂圈的影響力如此之大，以至於以其創始人的名字被冠以暱稱為「傑尼斯帝國」，但今年BBC再次報道持續多年的針對其藝人的性侵害事件，並已經成為社會問題。許多前藝人陸續承認過去曾遭受性侵犯，截至9月底，已有325人向該機構要求賠償。

被認為導致損害蔓延的因素之一，是媒體不願報導該公司創始人的性侵害以及涉及其人才的醜聞。許多電視台審查自己的報導作為，同時也對簽署新的藝人表演合約持謹慎態度，等待採取有效措施實施並防止類似情況再次發生後才會考慮。

自9月7日該事務所在記者會上承認性侵害並道歉以來，客戶公司陸續取消在廣告中使用藝人的風潮越來越大。今後他們將持續關注事務所未來的反應。



傑尼斯事務所總部，公司名稱從17日起正式更改＝16日下午、東京都港區

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