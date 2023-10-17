高市早苗等大臣參拜靖國神社＝岸田首相奉納「真榊」―秋季例大祭

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首相岸田文雄於17日，在東京九段北的靖國神社舉行一年一度的秋季祭大祭之際，向靖國神社敬獻「真榊」奉祀。預計19日結束前他不會參拜神社。內閣成員中，經濟安全大臣高市早苗和經濟再生大臣新藤義孝陸續參拜神社。

高市以「國務大臣高市早苗」的名義填寫帳冊，並用自己的資金支付了玉串費。參拜靖國神社後，她對記者說「我向那些為追求國家政策而獻出生命的人們的靈魂致以最深切的感謝和敬意」。

新藤澤市強調「我向那些為國家和家庭履行重要職責的英雄們的靈魂表示敬意」。帳冊的頭銜以及是否提供玉串費用等他都沒有透露，因為他稱這些都是「私人行為」。

16日，經濟產業大臣西村康稔也在祭典前夕參拜了神社。

預計首相敬獻「真榊」和大臣的訪問將會遭到中韓雙方的反對。對此，內閣官房長官松野博一在記者會上表示，「向那些為國家獻出生命的人們表示敬意是理所當然的。我們將持續加強與中國和韓國的關係」。

2021年10月上任後，首相將在每年的春祭和秋祭上奉獻「真榊」。玉串費則是在8月的終戰紀念日時曾經支付過。



配合秋季例大祭由首相岸田文雄奉納的「真榊」＝17日上午、東京都千代田區的靖國神社



參拜靖國神社後的經濟再生大臣新藤義孝＝17日上午、東京都千代田區



經濟安全擔任大臣高市早苗參拜靖國神社＝17日上午、東京都千代田區

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