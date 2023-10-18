岸田首相預計於23日演說表明減稅意向＝將與黨內討論後指示檢討

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根據了解，首相岸田文雄將在23日的施政演說中，表達臨時減稅政策的方向，以便將增加的稅收返還給國民。預計自民黨和公明黨的稅制調查會長將參與政府和執政黨政策會議，該會議負責制定應對高物價等綜合經濟措施，並預計將公佈相關方案。目前意向將往指示其審議走。計劃預料是在考慮削減所得稅的情況下，衡量公眾輿論趨勢。

多名政府和執政黨官員於17日證實這項消息。據說首相將此稱為「徹底克服通貨緊縮下的臨時寬鬆措施應對」。

首相在9月下令制定經濟對策時，明確表示要將「增加的稅收收入回饋給國民」。他提議對提高工資和投資的公司減稅。首相提及「回饋」，因此讓執政黨內部呼籲出現減少所得稅聲浪，認為這樣可以更直接減輕負擔。

17日晚間，首相在首相官邸接受記者採訪時，避免就所得稅減免發表任何明確的言論，但也強調，「我想採取大膽的措施來支持那些遭受高物價之苦的人們」。他並稱「我們將盡快考慮執政黨的建議，以具體確定回饋的提供性質」。



接受記者團採訪的首相岸田文雄＝17日下午、首相官邸

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