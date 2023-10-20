本田研發自動駕駛計程車＝希望2026年起在東京推出

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本田企業集團19日宣布，將在東京啟動自動駕駛計程車服務。目標是從2026年初開始，在東京市中心啟用數十台自動駕駛車，然後將數量增加到500台。如果進展順利，集團將進一步增加單位數量，並考慮將業務擴展到鄉村地區。如果實現，這將是東京首個在「第4級」服務，即允許在特定條件下進行無人駕駛的自動駕駛案例。

本田社長三部敏宏，在東京舉行的記者會上宣布這一消息。在商業化之前，該公司將於2024年上半年，先與美國汽車巨頭通用汽車（GM）和通用汽車旗下自動駕駛技術開發公司「GM Cruise」成立合資公司。該公司已與帝都自動車交通（東京）和國際自動車（東京），就現有計程車公司合作的方向進行談判。

該服務使用共同開發的6人座車輛，名為「Cruise Origin」。沒有駕駛座，從配車到付款的所有手續都可以透過智慧型手機應用程式完成等。在東京，該集團最初設想提供的服務，即是讓使用者可自由選擇目的地到市中心的某個區域內。

社長三部敏宏說明，乘客可以在沒有司機在場下，利用寬敞的車內空間來放鬆。他透露，正在考慮為老年人和身障者創造一個舒適的環境，並提供音樂、影片等服務，並強調「服務是無止境的」。



由本田集團與通用汽車（GM）、GM Cruise等共同開發的自動駕駛汽車「Cruise Origin」（本田提供）



由本田集團與通用汽車（GM）、GM Cruise等共同開發的自動駕駛汽車「Cruise Origin」（本田提供）



由本田集團與通用汽車（GM）、GM Cruise等共同開發的自動駕駛汽車「Cruise Origin」（本田提供）



社長三部敏宏（左）、通用汽車公司的George Hansen（右）和 GM Cruise 執行長 Kyle Vogt（中）宣布自動駕駛服務並回答媒體提問＝19日上午、東京都港區

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