中國正式逮捕日商安斯泰來員工＝3月因涉嫌間諜罪被拘留

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【北京時政】根據19日消息，3月因涉嫌間諜罪被中國當局拘留的安斯泰來製藥公司的一名50多歲的日本男性員工，已在北京被正式逮捕。日本大使館於本月中旬向中國當局證實了這一消息，內閣官房長官松野博一並在記者會上證實。儘管日本政府呼籲儘早釋放他，但可以肯定的是該男的拘留將被延長。

中國外交部新聞司副司長毛寧，在19日的記者會上僅解釋稱，「因其涉嫌從事間諜活動，對該男子採取了刑事強制措施」。毛寧並表示，「中國是法治國家，我們將依法處理相關案件」，但沒有具體說明指控的細節。

安斯泰來製藥表示：「沒有什麼可評論的。我們將繼續透過外交部收集情報」。

該男子於3月在中國結束返回日本之前被捕。9月中旬，中國從在設施中對人進行訊問的「監視居住」，轉變為刑事拘留，由刑事拘留決定是否逮捕他。使館19日舉行第7次領事會面。該男子則表示，他「沒有特別的健康問題」。

這是自2014年中國頒布反間諜法以來，包括這名男子在內的第17名日本人，因違反該法而被拘留。今年7月，修訂後的反間諜法頒布，擴大了對間諜活動的定義，並鼓勵國民舉報間諜活動。該法律所涵蓋行為的定義不明確，外界擔心當局會更隨意地使用該法律，這引起了日本僑民的擔憂。



中國外交部新聞司副司長毛寧＝9月18日、北京（EPA時事）

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