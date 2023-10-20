自衛隊飛機將從以色列撤離日本僑民＝也搭載韓國人

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日本政府於19日表示，針對日益緊張的巴勒斯坦局勢，政府將繼續安排自衛隊飛機從以色列撤離日本僑民。預計很快就會離開該地區。根據日本政府官員稱，機上將有約100名日本僑民、韓國人和美國人。

自衛隊飛機在以色列鄰國約旦和自衛隊駐地東非吉布堤待命。等待準備工作完成後，運輸將開始。這是自衛隊飛機第7次撤離日本僑民，第一次是4月在非洲東北部的蘇丹。

在19日的記者會上，內閣官房長官松野博一就韓國人登機的可能性表示，「我們正在與其他國家確認是否有任何要求，假設有空位出現的話。」這項回應是基於先前韓國軍用運輸機從以色列撤離51名日本僑民行動的回應。

相關消息人士透露，外務大臣上川陽子18日在外務省會見了韓國駐日本大使尹德敏。據了解，雙方就韓國人是否應該登機等問題交換意見。

政府早些時候用包機運送了8名日本國民。並收取每人3萬日圓的費用。這次，乘客不會被要求支付任何負擔，並表示運輸將「作為自衛隊任務的一部分進行」。



出席記者會見的官房長官松野博一＝19日、首相官邸

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