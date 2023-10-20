上皇后滿89歲＝外出機會增加、體力略有下滑

Newsfrom Japan

上皇后於20日慶祝其89歲生日。自從搬到赤坂御用地（東京都港區）的仙洞御所以來，已經過一年半的時間。根據其侍從表示，她生活規律，日子過得平靜。由於冠狀病毒疫情大流行，過去盡可能避免的外出活動自5月份以來逐漸增加，當時日本根據傳染病控制法將疫情狀態轉移到第5類。然而，上皇後的體力持續下降，89歲的上皇經常擔心妻子的健康。

5月時，夫婦倆造訪京都府和奈良縣，7月在栃木縣那須離宮休養，8月在長野縣輕井澤町休養，都是睽違4年來首次參訪。在東京及其郊區，兩人則是於2月於橫濱市參加紀念沖繩回歸50週年的展覽，並於6月欣賞了琉球舞蹈國寶級志田房子在國立劇場的特別表演。9月，兩人則是在千代田區參觀紀念關東大地震100週年特別展覽後，也參觀菲律賓前總統基里諾紀念碑。

在仙洞寓所，兩人持續以欣賞時令蟲花為樂，早晚散步，早餐後朗讀。她也讀了很多書，最近一位貼身侍從為她帶來了古川安所寫的《津田梅子 科學之路 大學之夢》和邊見Jun的《來自收容所的遺囑》等書籍。

她在平日下午出現輕微發燒的症狀已經持續3年多，其心臟衰竭診斷指標BNP水準也超過正常值。有時他走路時會突然停下來，上皇會喊她稱「還好嗎？」上皇后在去年8月被診斷出來右膝以下深部靜脈血栓，目前透過運動和補充水分下已經恢復平靜。

和去年一樣，生日慶祝活動在仙洞御所以簡單的方式舉行。有人希望要求會面，因次參加人數比去年略有增加。



上皇后在89歲生日前與上皇合影＝6日、東京都港區赤坂御用地（宮内廳提供）



上皇后89歲生日前與上皇散步＝6日、東京都港區赤坂御用地（宮内廳提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]