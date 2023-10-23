岸田首相的施政演說＝透過所得稅減稅「緩解」高物價與考慮共乘制度

Newsfrom Japan

日本首相岸田文雄將於23日下午在眾議院兩院本會議上發表施政演說。有鑑於物價高漲，政府預計宣布將部分增加的稅收一部分回饋給國民。政府並強調，將考慮削減所得稅，並採取「臨時緩解措施，徹底克服通貨緊縮問題」。在26日召開的政府與執政黨政策懇談會議上，政府將表明正式指示自民黨和公明黨兩黨稅制調查會中審議此案的意向。

政府將於11月2日，就全面的經濟計畫做出內閣決議，其中包括應對物價高漲的措施。為了將退稅措施的討論留給執政黨，岸田預計不會在演講中提及所得稅減免。不過，首相20日會見了自民黨與公民黨政調會長和稅調會長，要求他們「考慮包括所得稅減免的可能性」。

首相預計在演講中也宣布考慮引入「共乘」制度，即普通司機可使用私家車收費接送乘客，以解決當地公共交通司機短缺問題。預計政府還將宣布將汽油、電力和燃氣費補貼延長至明年春季的計劃，這些補貼原先將於今年底到期。



首相岸田文雄＝20日、首相官邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]