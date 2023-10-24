日本公平交易委員會調查美商谷歌＝疑似違反反壟斷法

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日本公平交易委員會於23日，開始對可能違反反壟斷法的行為，當中針對指控谷歌及其集團公司向智慧型手機製造商提出無理要求，要求其搜尋服務給予優惠等進行調查。這是公平交易委員會首次在審查初期就公佈個案的情形。

日本公平交易委員會委員長田邊治等人，在記者會上宣布了這項消息。

Google身為IT巨頭「GAFA」的一部分。歐美監管機構也對谷歌進行調查，認定該公司十多年來出現不公平地限制競爭，而日本公平貿易委員會也認為谷歌可能一直試圖在日本智慧型手機市場獲得有利地位，正在查出原委。

根據發表稱，作為允許Android設備製造商，谷歌還將包含自己的搜尋應用程式「Google Search」和瀏覽器應用程式「Google Chrome」，等專門應用商店的軟體作為交換條件在內，涉嫌在螢幕軟體放置上給予自家處理優惠。谷歌也被懷疑是否已達成協議，包括分享廣告收入在內，條件是不安裝競爭對手的搜尋應用程式等。



日本公平貿易委員會總幹事田邊治，宣布將對Google涉嫌反壟斷違規行為進行調查＝23日下午、東京・霞關

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