日本政府擬所得稅減税4萬日圓＝非課稅世代給付7萬日圓

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根據24日所獲悉，日本政府和執政黨自民黨，正在擬定應對物價上漲為核心的新綜合經濟措施，將增加的稅收收入的一部分返還給國民，具體將減少所得稅4萬日圓，並提出提供低收入家庭7萬日圓補貼的計劃。所得稅減免除個人外，對每個扶養家屬一人都給予相同金額減稅優惠。透過減稅和福利的總額度可能來到5兆日圓。

同日，日本政府向自民黨和公明黨正調全體會議上提交經濟措施草案。內閣的目標是預計在11月2日做出決定。

岸田首相將在本月26日召開的政府和執政黨政策懇談會議上，再次指示兩黨稅制調查會緊急考慮回饋國民的具體措施。其中包括所得稅減稅在內的詳細制度設計，希望在政府和執政黨年底進行的稅制改革工作上完成，目標是向202年的國會常務會議上提交稅制改革法案。預計所得稅減免要到明年夏天才會生效。

岸田首相24日接受眾議院代表提問時強調，將「立即考慮包括所得稅減免在內的經濟改善措施」。



自民黨稅務調查會長宮澤洋一回應記者團採訪＝20日、首相官邸

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