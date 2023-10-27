韓國最高法院判決遭偷竊佛像屬對馬寺廟＝未來將歸還

Newsfrom Japan

【首爾時事訊】韓國最高法院，26日針對長崎縣對馬市觀音寺被盜佛像的訴訟中，韓國中部瑞山浮石寺聲稱所有權，請求韓國政府交出佛像一事作出裁決。浮石寺的上訴被駁回。韓方不承認浮石寺的所有權，並承認所有權屬於對馬觀音寺。韓國政府未來計劃推動這些物品歸還日本之相關程序。

該佛像是長崎縣指定文化財產的「觀世音菩薩坐像」。2012年，一群韓國盜賊團從對馬市觀音寺偷走了它，並將其帶到韓國。隨後浮石寺聲稱有其所有權，並稱是在14世紀被稱日本「倭寇」海盜奪走。該案先前於一審勝訴，二審敗訴。

最高法院在裁決中指出，民法的「取得時效」是在1973年制定的，觀音寺獲得其所有權。並認定浮石寺「失去了佛像的所有權」。但在二審裁定中，缺乏資料證實14世紀製作佛像的浮石寺和原告的浮石寺是相同，一度將其搞錯，做出其他判決。

針對這項裁決，韓國外交部發言人26日在記者會上表示「尊重最高法院的裁決」。聲明並稱，「未來的歸還程序將由相關機構根據相關法律決定」。致力於改善日韓關係的尹錫悅政府，似乎希望能盡快歸還該佛像，以避免引發其他外交問題。

另一方面，浮石寺相關人士在判決後對記者表示「最高法院將非法掠奪合法化。這是一個野蠻的判決」。並憤怒地表示「不能接受這個判決」。

日本政府和觀音寺過去都要求歸還佛像，但浮石寺堅持其所有權，韓國政府則保管至今。2012年，同一夥盜賊從對馬市海神神社偷走了國家指定重要文化財產「如來銅像」，但該雕像沒有其他佛寺聲稱擁有所有權，於2015年被歸還日本。



長崎縣對馬市一座寺廟的「觀世音菩薩坐像」被偷走並運往韓國。（韓國大田地方警察廳提供・時事）



26日，浮石寺相關人士在首爾韓國最高法院宣判前接受訪問。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]