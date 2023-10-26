岸田內閣政務官山田太郎因女性問題辭職＝參議員本田顯子接任

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日本政府在26日舉行的內閣輪值會議上，接受自民黨比例代表、文部科學兼復興政務官山田太郎（56歲）的辭呈。山田本人因跟女性有染等問題遭到媒體報導。同職位也決定將由同黨參議員本田顯子（52歲）接任。

這是9月內閣改組以來，首次出現「政務官三役」辭職。這對內閣支持率偏低的首相岸田文雄來說是一大打擊。本田顯子將成為現任副大臣和政務官中唯一的女性。

26日出版的《週刊文春》報導山田太郎的女性爭議。據報導他與一名20多歲的女子發生不倫戀，並給她錢。

山田太郎在接受國會內部記者採訪時承認這事，並道歉稱：「對此深表歉意」。解釋辭職原因時，他則稱「作為政務官，我希望避免成為國會審議時的障礙」。他否認自己將辭去國會議員職務，並表示「我目前沒有計劃」。並明確澄清「從來沒有因為性行為而支付過現金」。

日本立憲民主黨政調會長妻昭，則是在26日的記者會上批評稱「本人需要追究責任。我們絕對不會允許他繼續就這樣隱匿」。日本官房副長官村井英樹在記者會上指出，「山田本人應該承擔相關責任」。



自民黨議員山田太郎在參議院上午本會議後向記者團道歉＝26日上午、國會内



出席參議院本會議的自民黨山田太郎＝26日上午、國會内



參議院議員本田顯子

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