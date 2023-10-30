萬聖節前夕的「戒嚴」態勢＝東京澀谷呼籲群眾「不要來」、少見變裝

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在31日萬聖節前夕週末之28日，東京都澀谷區長提出「不要來」的異常要求下，JR澀谷站週邊地區，從清晨起包括忠犬八公像等周圍就遭到封鎖。現場並有大量警察在場，宛如處於嚴戒狀態。雖然進出站人數仍多，但幾乎沒有人穿著萬聖節盛裝或大聲喧嘩。

由於這是自5月新型冠狀病毒，根據傳染病管理法被列為第5類以來的第一個萬聖節，區長長谷部健表示，他對去年韓國首爾市中心梨泰院發生的人群踩踏事故感到擔憂，擔心類似事故可能發生。9月以來，長谷部多次在記者會上強調，「萬聖節請不要來澀谷站週邊地區」。

該區從10月27日晚至11月1日凌晨，禁止在澀谷站附近街道飲酒，28日還部署了120多名保安人員防止人群聚集。車站前則是貼出「澀谷不是萬聖節活動場所」的標語，東京警視廳俗稱的「DJ警察」則舉著麥克風呼籲民眾「不要停下來，請跟隨你面前的人」。

一位來自大阪府、第一次來涉谷旅遊的40多歲家庭主婦則感到很驚訝，她說：「我很驚訝穿著變裝的人這麼少」。東京一名大學二年級學生（20）過去常在八公像前與人見面，她很困惑地說：「如果八公前廣場關閉，我就不知道能在哪裡見面了」。



JR澀谷站前張貼佈告寫著「澀谷不是萬聖節活動場所」＝28日上午、東京都澀谷區

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